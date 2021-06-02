В ЕС смертность в 2020 году выросла на 14%

В ЕС смертность в 2020 году выросла на 14% по сравнению с 2019 годом. "Дополнительно" умерли более 600 тысяч человек. Об этом пишет издание "Демоскоп Weekly".

Евростат пока не опубликовал данные за год, но если считать по неделям, то рост смертности легко вычислить. Официальные данные могут несколько отличаться, но вряд ли будут существенно иными. Это важно в свете сравнения с Россией, где смертность выросла на 18%, то есть больше, чем в ЕС.

Число умерших увеличилось во всех странах ЕС, но в разной степени. Наибольший рост в Испании - на 21%. В Польше, Бельгии, Словении, Италии он составил 18-19%. В то же время в Дании, Финляндии и Латвии смертность выросла "всего" на 3-5%.

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении снизилась в 22 странах ЕС и в среднем по ЕС. Правда, разрыв по странам очень большой. В некоторых она вовсе не снизилась (Дания, Финляндия, Латвия, Кипр), а в некоторых упала очень сильно (Испания, Болгария, Литва, Польша) - около 1,5 лет. В Лихтенштейне падение превысило 2 года. При этом по сокращению ОПЖ в 65 лет* многие страны оказались отброшены назад на большее число лет, чем по ОПЖ при рождении, - порядка 10 лет против 7-8.

Все эти данные еще будут обнародованы официально. Но уже ясно, что в России рост смертности в процентах превысил таковой почти во всех странах ЕС, хотя в среднем превышение является не таким уж большим - 18% против 14%.

*Показывает, сколько в среднем проживет человек, достигший 65 лет, при текущем уровне смертности во всех более старших возрастах