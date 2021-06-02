02 Июня 2021
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

В Кремле "будут разбираться" с решением Судана по российской базе

Москва видела заявление Судана о намерении пересмотреть решение по военной базе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, идет обсуждение по дипломатическим каналам. "Будем с этим вопросом разбираться", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что соглашение с Россией о создании пункта российского ВМФ пересматривается суданской стороной. По его словам, Судан при пересмотре договора намерен добиться для себя выгоды.

Договор о морской базе на Красном море был подписан в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит территорию для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

Напомним, военный эксперт и автор Telegram-канала "Крылья войны" заявлял, что России не нужно останавливаться на строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане. По его словам, чем быстрее Министерство обороны РФ разместит в Судане военно-воздушную базу, тем лучше. В таком случае Россия сможет быстро отреагировать на любой конфликт в регионе или вовсе не допустить такового.

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Теги: дмитрий песков, судан, военная база



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