Для сотрудников Уралвагонзавода организовано новое оздоровление

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) продолжает развивать свой Медицинский центр. Как сообщает пресс-служба УВЗ, в учреждении открылось новое отделение, а также получена лицензия на санаторно-курортное лечение.

Сейчас в поликлинике предприятия оказывается широкий спектр медицинских услуг работникам УВЗ и жителям Нижнего Тагила. Проводимое оздоровление направлено на сотрудников, которые достигли предпенсионного и пенсионного возраста. К текущему моменту санаторно-курортное лечение в медцентре прошли уже свыше 60 человек.

Программа по оздоровлению предпенсионеров и пенсионеров действует на предприятии с 2019 года. К примеру, в 2020 году услугами программы воспользовались 428 сотрудников. До этого оздоровление осуществлялось только на одной площадке - в санатории-профилактории "Пихтовые горы" по путёвкам. Теперь заводчане могут пройти процедуры и в медцентре. Программа по оздоровлению пользуется большим спросом: так, в резерве на этот год почти 1 тыс. человек. Новое отделение поспособствует двукратному увеличению количества оздоровившихся заводчан.

Сообщается, что для работающих пенсионеров и предпенсионеров все услуги бесплатны, оздоровление будет осуществляться за счёт средств ФСС. Сотрудники заявляют о своём желании оздоровиться, а после осмотра терапевта им назначаются лечебные процедуры согласно полученным показаниям.