02 Июня 2021
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пожар, деревянный дом, Пушкина (2021) | Фото: 89.mchs.gov.ru

В Тазовском районе десятки семей остались без крова после пожара в деревянном доме

В Тазовском десятки семей остались без крова над головой после пожара в деревянном доме. Об инциденте сообщил глава Тазовского района Василий Паршаков в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Пожар произошел накануне вечером, в доме по ул. Пушкина, 28.

"В доме проживало 22 семьи. Все жильцы размещены во временный пункт пребывания, обеспечены горячим питанием. Благодарю пожарных и всех, кто помогал на пожаре, личный состав Ямалспаса и неравнодушных жителей. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим. Этот вопрос держу на личном контроле. Следствие детально разберется во всех обстоятельствах и установит причины пожара", - пообещал глава района.

пожар, деревянный дом, Пушкина(2021)|Фото: 89.mchs.gov.ru

В пресс-службе МЧС России по Ямалу сообщили, что пожар начался в 19.51 по местному времени, и в 23.25 был потушен. В ликвидации участвовали 44 человека личного состава и пять единиц спецтехники противопожарной службы ЯНАО. Огнем повреждена кровля помещения на площади 552 квадратных метров.

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Теги: пожар, деревянный дом, Пушкина



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