"Уралкалий" в ушедшем году инвестировала в социальные проекты миллиард

ПАО "Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калия, опубликовало ESG-отчет за 2020 г. Его тема отчета – "Гибкость и прогресс". Документ подготовлен в соответствии со стандартами отчетности GRI и SASB и проверен независимой третьей стороной, сообщили Накануне.RU в компании.

В 2020 г. совет директоров разработал и утвердил новую стратегию в области ESG на ближайшие пять лет. В её основе – 10 ключевых направлений компании в сфере устойчивого развития. Семь из этих направлений, включая права человека, окружающую среду и корпоративное управление, на протяжении многих лет играют ключевую роль в ESG-деятельности "Уралкалия". К ним были добавлены три новых направления – изменение климата, устойчивое сельское хозяйство и создание устойчивых цепочек поставок.

Прогресс в реализации ESG-стратегии в 2020 г. состоит, в частности, в значительном улучшением показателей охраны здоровья и безопасности: коэффициент LTIFR снижен до 0,07, смертельных случаев на производстве зарегистрировано не было. Общий объём потребляемой энергии снизился на 203 тыс. 500 ГДж в результате внедрения инициатив по энергосбережению 980 млн руб. было инвестировано в социальные проекты.

Достижения есть также в таких приоритетных сфера, как климатическая (например, климатический рейтинг компании CDP повышен с уровня F до D), сельскохозяйственная (например, международная ассоциация производителей минеральных удобрений (IFA) наградила "Уралкалий" золотой медалью за ответственный подход к производству), а также устойчивости поставок (что выражено, например, в утверждении корпоративной политики закупок, определяющей подход компании к сотрудничеству с поставщиками, разделяющими её ценности в области устойчивого развития).

"Я рад представить ESG-отчет "Уралкалия" за 2020 г. "Гибкость и прогресс", где отражены два основных принципа, которыми мы руководствовались в этом сложном году. Несмотря на трудности ушедшего года, "Уралкалий" оставался гибким и продолжал заботиться о своих сотрудниках, принимая многочисленные меры для защиты здоровья населения и предотвращения распространения коронавируса. Пандемия подчеркнула важность проактивной работы над приоритетными вопросами устойчивого развития, такими как здоровье и безопасность, защита окружающей среды, а также устойчивая и безопасная цепочка поставок. Мы продолжим информировать все заинтересованные стороны о нашем прогрессе в этих ключевых областях", - сказал гендиректор "Уралкалия" Виталий Лаук.