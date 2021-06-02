02 Июня 2021
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Несъедаемость в школьных столовых доходит иногда до 80% - Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре критически относятся к бравым докладам о том, что сейчас в младших классах 100% детей охвачены горячим питанием (об этом, например, недавно бодро доложил министр просвещения Сергей Кравцов). Главный санитарный врач России Анна Попова, выступая в Совете Федерации, отметила, что надо еще и следить за съедаемостью всех этих обедов и завтраков.

По словам Поповой, в последнее время в полтора раза снизилось количество нарушений, выявленных в сфере школьного питания, одних только штрафов наложено на 200 млн руб., а в реестре недобросовестных поставщиков числятся 64 компании.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что ее организация провела исследования в 5 тыс. школ, специалисты анкетировали школьников. Выяснилось, что в среднем по стране несъедаемость школьной еды составила 15%, а в отдельных случаях и регионах – до 80%. Исследование проводится уже два года.

"Плохо, невкусно приготовлено. У детей маленькие перемены – они просто не съедают. Мы ушли на региональное меню. Есть субъекты, где народности не привыкли к тому или иному продукту", - объяснила Попова причины, по которым дети отказываются питаться в столовой.

Она отметила, что после начала исследования несъедаемость завтраков удалось сократить в два раза, а вот с обедами в школьных столовых пока остаются проблемы. Попова подчеркнула, что большим подспорьем является родительский контроль, но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возразила, что родители часто просто боятся критиковать школу и ее еду, потому что это может отразиться на их детях. Она призвала к внедрению более независимой системы оценки еды.

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Теги: школьное питание, столовая, роспотребнадзор



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