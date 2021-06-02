02 Июня 2021
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Общество
свалка, ялта, несанкционированная свалка, мусор (2017) | Фото:пресс-служба администрации Ялты

В Минприроды оценили расходы на "генеральную уборку" в России

Более 1 трлн рублей потребуется для реализации проекта по "генеральной уборке" окружающей среды в России, заявил глава Минприроды Александр Козлов "Известиям".

По словам министра, в настоящее время выбраны приоритетные мероприятия по ликвидации 500 скважин, подъему 79 судов, проведению инвентаризации накопленного вреда. До 2024 года планируется выделить на эти цели 17 млрд рублей.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила о планах создания реестра свалок, заброшенных предприятий и затонувших кораблей, что станет первым шагом проведения "генеральной уборки".

Ранее сообщалось, что рекультивация мусорных полигонов в России может лечь на плечи населения. Минприроды предлагает заложить в тариф на вывоз мусора средства на будущую рекультивацию свалок, срок службы которых на исходе. По данным РБК, расходы могут обойтись в 32,2 руб. с человека в год.

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Теги: минприроды, генеральная уборка, александр козлов



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