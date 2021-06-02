Власти Перми не выдали разрешение на строительство на Энгельса еврейского центра

Администрация Перми не выдала разрешение на строительство еврейского центра, который должен был появиться по адресу Энгельса, 25, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми поступило заявление от 12 мая 2021 г. о выдаче разрешения на строительство "Еврейского благотворительного центра", расположенного по улице Энгельса, 25, на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4415031:2370. Застройщиком выступает местная иудейская религиозная организация "Еврейская община Перми".

"По результатам рассмотрения указанного заявления подготовлено решение об отказе в выдаче разрешения на строительство указанного объекта от 19 мая 2021 г. из-за отсутствия документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, и несоответствия представленных документов ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ", - уточнили в администрации.

Напомним, община "Хабад Любавич" имеет неоднозначную репутацию. Ранее она бесплатно получила участок земли для строительства своего центра, что стало причиной серьезного скандала. Об этом стало известно в марте 2016 г. Противники появления "хабадского" центра пытались добиться признания общины экстремистской. Жители Перми выступают против строительства еврейского "благотворительного" центра, а подавшая заявку на землю община "Хабад Любавич" не разглашает его концепцию. Традиционные евреи – представители организации "Иудейское религиозное общество Перми" – открестились от хасидов, и выразили сомнение в том, что задуманный центр не станет "подпольной" организацией.