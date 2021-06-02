У приматов иммунитет после прививки "ЭпиВакКороной" сохраняется уже больше года - разработчик

Иммунитет у приматов после вакцинации "ЭпиВакКороной" сохраняется уже больше года. У первых добровольцев, получивших препарат в рамках первого этапа клинических исследований, иммунитет сохраняется уже около девяти месяцев, сообщил глава центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, у 70% добровольцев сохраняется повышенный уровень антител. Поэтому пока разработчики могут гарантировать действие вакцины на протяжении года, увеличение этого срока будет зависеть от дальнейших исследований вакцинированных, добавил Максютов, выступая в Совете Федерации.

Его коллега, глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала также вопрос о том, какой уровень антител считать достаточным. Сенаторы пожаловались ей на то, что у разных производителей и лабораторий – разные способы оценки иммунитета. Попова отметила, что сейчас производители постепенно приходят к единому стандарту оценки по коэффициенту позитивности. Власти работают над тем, чтобы сделать оценку унифицированной, добавила главный санитарный врач.

Кстати, Попова также заметила, что "новые эпидемии в мире неизбежны", а также прокомментировала критику на счет границ, которые слишком долго оставались открытыми в прошлом году: "В феврале мы очень просили наших граждан остаться в стране. Далеко не все нас послушали. Но полный локдаун страны на сегодняшний день – не самая эффективная мера".