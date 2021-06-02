02 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Челябинске прекратили уголовные дела по пристрою к оперному театру

В Челябинске СК прекратил уголовные дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий при строительстве здания для театра оперы и балета в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, решение о прекращении уголовных дел находится на проверке законности в аппарате следственного управления.

Напомним, в мае 2020 года прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц областного минстроя и ОГКУ "Челябоблинвестстрой" за злоупотребление и превышение должностными полномочиями, а в отношении работников подрядной организации – за мошенничество. В ходе проверки прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства. В частности, были приняты и оплачены невыполненные работы на объекте и отсутствующая офисная мебель. Ущерб составил более 920 тыс. рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

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Теги: уголовное дело, театр оперы и балета, ремонт, ШОС, реконструкция,



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