В Челябинске прекратили уголовные дела по пристрою к оперному театру

В Челябинске СК прекратил уголовные дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий при строительстве здания для театра оперы и балета в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, решение о прекращении уголовных дел находится на проверке законности в аппарате следственного управления.

Напомним, в мае 2020 года прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц областного минстроя и ОГКУ "Челябоблинвестстрой" за злоупотребление и превышение должностными полномочиями, а в отношении работников подрядной организации – за мошенничество. В ходе проверки прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства. В частности, были приняты и оплачены невыполненные работы на объекте и отсутствующая офисная мебель. Ущерб составил более 920 тыс. рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.