02 Июня 2021
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вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Никакой обязательной вакцинации быть не может – Матвиенко

"Никакой обязательной вакцинации быть не может, это было бы грубым нарушением закона", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подтвердила слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что все сообщения об обязательной вакцинации – это спекуляции.

Попова, выступая в СФ в рамках правительственного часа, сообщила: "Четкая позиция государства озвучена неоднократно. Президент не раз обращал на это внимание. У нас закон не предусматривает обязательной вакцинации. Вокруг всякого громкого вопроса всегда много спекуляций".

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Теги: вакцинация, анна попова, валентина матвиенко



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