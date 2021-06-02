Никакой обязательной вакцинации быть не может – Матвиенко

"Никакой обязательной вакцинации быть не может, это было бы грубым нарушением закона", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подтвердила слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что все сообщения об обязательной вакцинации – это спекуляции.

Попова, выступая в СФ в рамках правительственного часа, сообщила: "Четкая позиция государства озвучена неоднократно. Президент не раз обращал на это внимание. У нас закон не предусматривает обязательной вакцинации. Вокруг всякого громкого вопроса всегда много спекуляций".