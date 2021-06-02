02 Июня 2021
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Награждение предпринимателей, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске наградили лучших предпринимателей

В Нижневартовске в честь Дня российского предпринимательства наградили предпринимателей города. На торжественной церемонии заместитель председателя думы округа Наталья Западнова поздравила вартовчан с праздником и поблагодарила их за помощь, оказанную населению в период пандемии, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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"Когда пандемия пришла в округ, все без исключения помогали, чем могли. Продукты питания, средства защиты, лекарственные препараты, необходимые приспособления для докторов и медицинских сестёр, куплены или предоставлены предпринимателями Югры", - отметила Наталья Западнова.

Исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко напомнил, что совместно с предпринимательским сообществом Нижневартовска решаются многие вопросы социально-экономического развития в муниципалитете. Он также отметил, что в прошлом году предприниматели Нижневартовска не только удержали позиции, но и вышли на новые рынки. Так, рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" наладил поставки товаров в Сербию, Казахстан и Китай. Городские ателье переориентировались на пошив масок и халатов для медработников. Причем, в таких объемах, что часть продукции направлялась даже в соседние регионы.

"По инициативе Василия Владимировича Тихонова разработана новая награда города Нижневартовска – "За самоотверженную борьбу с пандемией". Сегодня мы вручим её тем, кто своими трудом и неравнодушием помог сохранить жизни наших горожан, - сказал во время поздравления Дмитрий Кощенко. – Нижневартовских предпринимателей всегда отличала способность проявлять лучшие качества в самое тяжелое время".

Также поблагодарил предпринимателей за многолетний эффективный труд и значительный вклад в развитие здравоохранения, заместитель председателя думы столицы Самотлора Сергей Землянкин.

"Мы, безусловно, гордимся нижневартовскими предпринимателями. Сейчас в городе подрастает молодёжь, которая станет новым поколением предпринимателей города. Вы делаете большую работу, помогая вартовчанам жить комфортнее и лучше", - сказал Сергей Землянкин.

Среди награждённых - гендиректор ООО "Ремикс" Марат Хаматгареев, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "АльМед" Альберт Шаяхметов.

Награждение предпринимателей, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Награждение предпринимателей, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Теги: предприниматель, награждение, Дмитрий Кощенко, Сергей Землянкин, Наталья Западнова



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