"Это заказ региональных властей". Возле Театра эстрады в Екатеринбурге появится арт-объект с Александром Невским

На стене между Театром эстрады и зданием на 8 Марта, 13 в Екатеринбурге в скором времени появится арт-объект с изображением Александра Невского. Набросок появился внезапно для жителей города и, как оказалось, для художников и организаторов уличного фестиваля "Стенография", которые изначально и должны были реализовать на данном участке свой эскиз.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля, данная площадка была отдана "Стенографии" для росписи еще на 2020 г. На ней должен был быть изображен арт в стиле "мокьютектура", сравнимый с "Серознаменной группой" 2018 г. на ул. Восточной в Екатеринбурге. Эскиз был согласован, на руках у организаторов фестиваля имелись документы, однако недавно на стене появились новые наброски.

"Оказалось, что и наш эскиз и этот – оба были согласованы в прошлом году. Грубо говоря, нас опередили. Ясно, что данный арт-объект будет завершен. Что будет дальше относительно нашего эскиза – пока неизвестно", - сообщили в пресс-службе.

Изменения в планах с организаторами фестиваля никто не обговаривал. О новом арт-объекте они узнали из новостей местных СМИ. При этом менеджер компании "Граффити 24" и организатор фестиваля уличного искусства Public Art Павел Торицын выложил в Instagram сториз с наброском Александра Невского, отметив депутата екатеринбургской думы Анастасию Немец и подписав: "Наконец-то делаем центр Екатеринбурга". В пресс-службе компании не стали комментировать ситуацию, перенаправив запрос в администрацию города, однако там Накануне.RU сообщили, что мэрия не имеет никакого отношения к данному объекту.

"Работа выполняется в рамках празднования Дня России по заказу региональных властей на фасаде областного учреждения культуры. Фестиваль граффити проводится в Екатеринбурге в июле. Насколько мне известно, конкурс на заключение муниципального контракта по проведению фестиваля будет организован в июне. Говорить о том, что "нам согласовали" преждевременно", - пояснили в пресс-службе администрации.

Анастасия Немец пояснила Накануне.RU , что выступает в этой истории в роли организатора мурала, создание которого приурочено к 800-летию со дня рождения "защитника земли русской" князя Александра Невского. По ее словам, ситуация со "Стенографией" является недоразумением и все конфликты уже улажены.

"Никто в этом не виноват. Себя я тоже виноватой не считаю. Мы оба не знали о том, что нам одобрен данный участок. Если бы знала заранее, я бы ни в коем образе не претендовала на стенку. Но только когда уже пошли работы, все и вскрылось", - поясняет Немец.

По ее словам, у организаторов фестиваля была договоренность с собственниками банка, в то время как она получила одобрение в управляющей компании.

"Мы потом с ними (организаторами "Стенографии") общались и решили дружить в дальнейшем. Завершить арт-объект планировали ко Дню России. Думаю, за ближайшие два дня наши художники справятся", - рассказала депутат.