02 Июня 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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после матча Япония-Сенегал (2018) | Фото: Накануне.RU

На стадионе "Екатеринбург-Арена" во время Евро-2020 устроят фан-зону

Во время предстоящего чемпионата Европы по футболу в российских городах будут организованы специальные фан-зоны. В Екатеринбурге ей станет стадион в центре города.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, во время турнира все матчи нашей сборной будут показаны на больших фан-зонах "Наши парни. Играем за вас" в разных городах страны. При этом вместе с болельщиками игры будут смотреть легенды сборной России и звездные поклонники национальной команды.

Также в Санкт-Петербурге и Москве начнут ездить специальные брендированные автобусы "Играем за вас" с символикой сборной и портретами игроков. В столичной подземке появится футбольный поезд "Наши парни", а в Екатеринбурге на производстве Трубной металлургической компании труба длиной 12 метров будет украшена масштабным граффити в поддержку сборной.

болельщик, футбол, ЧМ-2018, флаг России(2018)|Фото: Накануне.RU

Адреса фан-зон "Наши парни. Играем за вас": Санкт-Петербург - Никольские ряды; Москва - "Вегас Крокус Сити"; Калининград - стадион "Калининград"; Самара - "Солидарность Арена"; Саранск - "Мордовия Арена"; Нижний Новгород - стадион "Нижний Новгород"; Екатеринбург - стадион "Екатеринбург-Арена"; Сочи - Морской порт; Ульяновск и Тула - место уточняется.

Напомним, сегодня тренерский штаб сборной России определился с составом на Евро-2020: в окончательный список вошли 26 футболистов. На групповом этапе команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

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Теги: Екатеринбург-Арена, стадион, фан-зона



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