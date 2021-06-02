На Южном Урале коммунальщиков будут судить за сход снега на женщину

В Ашинском районе двух коммунальщиков будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью женщине в результате схода снега с крыши многоквартирного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, главный инженер и мастер по текущему ремонту ООО "Миньярская коммунальная компания" не предприняли мер по своевременной очистке крыши дома от наледи и снега, не огородили сигнальными лентами прилегающую территорию.

19 марта произошел сход снега и наледи на проходившую мимо 45-летнюю женщину. Потерпевшая получила травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Коммунальщикам предъявлено обвинение в выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.