Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно

Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, назначенные на 2 июня.

"Это разовый случай", — сказала РИА Новости представитель перевозчика, связав отмену с "неполучением разрешения от воздушных ведомств".

Накануне авиакомпания S7 отменила два рейса — в Берлин и обратно — из-за отсутствия разрешения от властей Германии.

После инцидента с самолетом Ryanair в Минске Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд авиакомпаний уже последовал рекомендациям ЕС, начав совершать рейсы в облет Белоруссии.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Росавиация обсуждает вопрос по изменению маршрутов из европейских государств. Россия в ближайшее время разрешит европейским авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии.