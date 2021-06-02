02 Июня 2021
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Аркадий Чернецкий, Эдуард Россель (2019) | Фото: Накануне.RU

Россель предложил расширить "социальную газификацию" "до стены дома"

Совет Федерации сегодня поддержал законопроект "о социальной газификации", который буквально накануне в третьем чтении одобрила Госдума. Документ был внесен по мотивам апрельского послания президента Федеральному собранию.

Согласно законопроекту, участки, находящиеся вблизи действующих газопроводов (до 200 метров) будут подключаться бесплатно (при наличии пропускной способности для подключения). При этом по самому участку – до дома – абонент будет подводить газ за свой счет.

Сенаторы хоть и одобрили законопроект, задавали много вопросов представителю правительства – замминистра энергетики Павлу Сорокину. Так, сенатор от Свердловской области Эдуард Россель предложил бесплатно доводить газ не до участка, а до дома: "10-20 метров до дома… Газ надо подводить прямо к дому, чтобы на стене дома был конец газовой трубы. У нас 150 тыс. деревень. Редко кто может заплатить [за доведение газа от границы участка до дома]. Если надо копать 20 метров – там такая стоимость будет, что ты забудешь про газ. Во всем мире борются за покупателя, а у нас что?".

Росселя поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко. Она заметила: "Хорошее дело делаем, но наполовину. Что люди скажут? Дорого, очень дорого… Учитывая платежеспособность нашего населения – все останется на прежнем уровне".

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Теги: эдуард россель, газификация, совет федерации



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