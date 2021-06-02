02 Июня 2021
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Дмитрий Федечкин, директор департамента по печати и массовым коммуникациям губернатора Свердловской области (2014) | Фото: Накануне.RU

Федечкин покинул пост вице-губернатора Сахалинской области после обысков

Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку по собственному желанию.

По его словам, в сахалинских СМИ появилась информация, порочащая его честное имя.

"В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку предприятия, где я в 2020 году работал руководителем. Обвинение мне не предъявлено", - цитирует Федечкина цитирует Федечкина astv.ru.

Он добавил, что не считает себя невиновным, но в случае необходимости будет защищать "свое честное имя".

Федечкин был назначен заместителем губернатора Сахалинской области в декабре прошлого года. Он курировал информационную политику в регионе. До назначения возглавлял на Сахалине издательский дом "Губернские ведомости". И.о. директора издательского дома назначен его заместитель Владимир Чудаев.

Напомним, до 2012 года Дмитрий Федечкин руководил управлением по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области. Затем был назначен директором департамента печати и массовых коммуникаций администрации губернатора Свердловской области, откуда перешел в пресс-службу Министерства сельского хозяйства РФ.

В январе 2016 года он был назначен заместителем руководителя аппарата губернатора Челябинской области - начальником управления пресс-службы и информации правительства региона. 24 мая 2019 года он покинул должность по собственному желанию. После этого возглавлял департамент по связям с общественностью Русской медной компании, откуда ушел в 2020 году.

На прошлой неделе в издательском доме "Губернские ведомости", который принадлежит правительству Сахалинской области, прошла выемка документов. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов намерены опросить замгубернатора.

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Теги: дмитрий федечкин, сахалинская область



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