02 Июня 2021
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Политика В России За рубежом Москва
(2005) | Фото: www.council.gov.ru

Сенаторы одобрили денонсацию Договора по открытому небу

Совет Федерации одобрил денонсацию Договора по открытому небу (ДОН). Ранее аналогичное решение приняла Госдума, теперь дело за подписью президента. Впрочем, условия договора предусматривают, что окончательно из ДОН Россия выйдет только спустя полгода.

Напомним, в январе стало известно, что Россия выходит из Договора по открытому небу. Как сообщили в МИД РФ, ранее США "под надуманным предлогом" вышли из Договора, существенно "нарушив баланс интересов государств-участников" и нанеся "серьезный ущерб его действию".

11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Всего участницами договора были 23 страны, а подписан он был в 1992 году. Согласно этому соглашению, страны-участницы могли свободно запускать разведывательные летательные аппараты друг над другом.

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Теги: договор по открытому небу, денонсация, совет федерации



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