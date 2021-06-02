Уволившийся из Счетной палаты Михаил Мень займется бизнесом и творчеством

Совет Федерации сегодня освободил от занимаемой должности аудитора Счетной палаты России Михаила Меня. До этого он написал заявление об увольнении по собственному желанию, президент России внес соответствующее представление в сенат.

Ранее, напомним, в отношении Меня прекратили уголовное преследование – по истечению срока давности. Ему вменяли растрату бюджетных средств в бытность губернатором Ивановской области.

"В этом году исполняется 30 лет моей работе на государственной службе. Никогда, даже в самые трудные минуты, я не жалел о том, что посвятил эти годы служению Отечеству. Не жалею об этом и сейчас. Между тем в последнее время я много размышлял (благо, времени для этого было достаточно) и решил завершить карьеру госслужащего, написав заявление с просьбой освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию. Впереди меня ждут новые проекты, связанные с предпринимательской и творческой деятельностью", - написал Мень в Facebook.