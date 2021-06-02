ЮНИСЕФ удалил со своего сайта документ с призывом создать порносайты для детей

ЮНИСЕФ во второй раз удалил со своего сайта документ, в котором призывает создать специальные сайты с порнографией для детей, которые якобы очень полезны для "сексуального образования", а многие дети "испытывают счастье после просмотра таких изображений". Именно эти утверждения содержатся в опасном докладе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи", эксперт во вопросам семейного права Павел Парфентьев.

Он отметил, что первый раз ЮНИСЕФ удалил документ и выставил его снова, почистив формулировки, но оставив прежней суть.

"Это не случайность. ЮНИСЕФ последовательно двигается в сторону развращения детей и, как следствие, потворства педофилам", - написал эксперт.

Во второй раз документ с сайта был удален, и сейчас его там нет.

Парфентьев полагает, что свою роль могло сыграть обсуждение этого пагубного документа 400 экспертами и защитниками безопасности в Вашингтоне. В письме исполнительному директору ЮНИСЕФ Генриетте Фор они указывают, что заявления о том, что порнография якобы не вредна для детей, лживы и злонамеренны. И приводят разные данные о вреде порнографии и сексуализации детей.

ЮНИСЕФ считает, что запрет порнографии для детей может нарушить их права на доступ к информации. Эксперты категорически не согласны с этим и считают это манипуляцией вперемежку с лоббизмом.

"Использование подростковой порнографии связано с более низкой удовлетворенностью жизнью, психосоматическими симптомами, депрессивными симптомами, суицидальными мыслями и попытками самоубийства", - указывают они.

Также почти одновременно комитет ООН по правам ребенка (ЮНИСЕФ - это "детский фонд" ООН) призвал создать в интернете специальные сайты и каналы для распространения среди детей "сексуального контента откровенного характера" и призвал провозгласить "сексуальную автономию детей". Это подразумевает, что дети должны иметь доступ к любой информации в обход согласия родителей.

Растление детей пропагандируется уже на международном уровне, и вряд ли педофильское лобби так просто остановится.