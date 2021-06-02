В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при COVID-19

Минздрав зарегистрировал ингаляционный препарат "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.

Препарат разработан в Федеральном медико-биологическом агентстве, сообщает Regnum.

Отмечается, что у "Лейтрагина" отсутствуют нежелательные побочные эффекты в отличие от других антицитокиновых препаратов, которые используются для лечения COVID-19.

Роспатент в августе 2020 года выдал разработчику три патента на "Лейтрагин", среди авторов разработки указывалась глава ФМБА Вероника Скворцова, добавляет "Медвестник".

В апреле ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса в виде спрея для носа. "МИР-19" (малая интерферирующая РНК) предназначен для профилактики или лечения коронавируса методом ингаляционного или интраназального введения.

Подчеркивается, что препарат безопасен для человека, не влияет на геном и иммунитет, но предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции.