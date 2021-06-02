02 Июня 2021
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Евро-2020 эмблема Санкт-Петербурга (2017) | Фото: Михаил Шапаев РФС

Назван окончательный состав сборной России на ЕВРО-2020

Тренерский штаб сборной России определился с составом на чемпионат Европы-2020.

В окончательный список вошли 26 футболистов.

Вратари: Юрий Дюпин ("Рубин", Казань), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо", Москва);

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак", Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА, Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Андрей Семенов ("Ахмат", Грозный);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив", Москва), Максим Мухин (ЦСКА, Москва), Александр Головин ("Монако"), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Роман Зобнин ("Спартак", Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит", Санкт-Петербург), Денис Макаров ("Рубин", Казань), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев ("Спартак", Москва).

Напомним, что на групповом этапе финального турнира сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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Теги: футбол, сборная России, ЕВРО-2020, состав



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