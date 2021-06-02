В Тюменской области из-за лесных пожаров возбуждено 17 уголовных дел

В Тюменской области возбуждено 17 уголовных дел в связи с природными пожарами, сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе.

По словам директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича, на сегодняшний день в производстве дознавателей органов Госпожнадзора ФПС находится 47 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 17 уголовных дел.

Кроме того, сегодня в области пройдет 150 рейдов, обследований лесных территорий и населенных пунктов региона, в надзорно-профилактической работе задействовано 373 патрульно-контрольных группы численностью 710 человек.

"Борьба с пожарами продолжается, важнейшую роль в стабилизации обстановки имеет работа по предотвращению новых очагов возгораний", - подчеркнул Андрей Михнович.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) -- режим ЧС в лесах регионального характера.