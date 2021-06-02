На праймериз "ЕР" не удалось определить кандидата только по одному округу - Карелин

На предварительных выборах "Единой России" не удалось определить кандидата-победителя только в одном округе. По этому округу поступила жалоба, сейчас ее рассматривает конфликтная комиссия, решение будет приниматься уже на съезде партии 19 июня, сообщил председатель федерального оргкомитета праймериз "ЕР" сенатор Александр Карелин. Сегодня оргкомитет подвел итоги голосования.

По словам Карелина, всего на разных уровнях проведения праймериз поступило 98 жалоб, в том числе на федеральном уровне – 11. По словам сенатора, не все из них были мотивированы. Сейчас на рассмотрении осталась только одна вышеупомянутая жалоба, называть округ, в котором произошел конфликт, Карелин не стал.

Итоговые списки кандидатов, в том числе федеральный список на выборы в Госдуму, будут представлены и утверждены на съезде партии.

По словам Карелина, беспартийные кандидаты одержали победу в 52% случаев. Средний конкурс на праймериз составлял 13 человек на место, в Краснодарском крае – 25 человек на место. В 2016 году на праймериз конкурс был 7 человек на место. Также по сравнению с 2016 годом выросло количество заявившихся кандидатов, желающих стать депутатами Госдумы: 5,8 тыс. против 3,6 тыс.

В выборах участвовали 11,8 млн россиян. Явку более 20% показали Республика Тыва, Крым, Брянская область, Чеченская Республика и Республика Дагестан, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.