На Южном Урале женщина может лишиться единственной квартиры из-за навязанной процедуры банкротства

Жительница поселка Тимирязевский в Челябинской области может лишиться ипотечной квартиры из-за юристов-мошенников, навязавших процедуру банкротства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Ипотечная квартира – это единственное жилье женщины, в котором она проживает с мужем и двумя детьми. Женщина исправно вносила ипотечные платежи. Однако у нее возникли сложности с другими кредитами, поэтому она решилась на процедуру реструктуризации долга. Женщина обратилась в местную компанию "Правовед" за помощью в реструктуризации, чтобы снизить нагрузку. Юристы пообещали помочь. Женщина отдала им около 100 тыс. руб. Однако ей не сообщили, что будет открыта процедура банкротства.

"Я заподозрила неладное, когда мне пришло письмо о том, что банкротство уже вовсю идет и банк запросил выплатить оставшийся миллион рублей за ипотеку", – рассказала она.

Юристы скрыли от местной жительницы, что при процедуре банкротства сохранить ипотечное жилье невозможно. Сбербанк уже выставил квартиру на торги.

"Данная ситуация уникальна: просрочек нет, клиент платежеспособен и готов гасить ежемесячные платежи. При переходе на стадию реструктуризации долга, что мы и пытаемся сейчас сделать, банк гарантированно получит все, что должен, а семья сохранит жилье. Но по какой-то причине Сбербанк это не устраивает. Сейчас наша задача – в судебном порядке оспорить действия банка, приостановить торги и перейти из процедуры реализации жилья к процедуре реструктуризации долга, сохранить жилье, не нарушая при этом интересы кредиторов", – рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин.

Точку в этом споре поставит Арбитражный суд Челябинской области.