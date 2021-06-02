02 Июня 2021
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Политика
кущевский район, кущевка, указатель (2018) | Фото:Накануне.RU

Судья из "дела Цапков" призналась в посредничестве при взятке

Бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, которую ранее признали виновной в мошенничестве с землями, принадлежавшими "банде Цапков", направила в ФСБ явку с повинной, признавшись в посредничестве при передаче взятки. Об этом "Коммерсанту" сообщил ее адвокат Валерий Сопьяненко.

По словам Мартыновой, в 2011 году по просьбе бенефициаров концерна "Покровский" Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко, а также юриста Виктории Лесной участвовала в передаче взятки в виде 5 млн рублей и автомобиля "Нива Шевроле" судьям Кущевского райсуда за вынесение нужного решения.

Судебный спор был по поводу прав на 5,2 тысячи гектара земли, принадлежавшей Надежде Цапок, матери лидера преступной группировки Сергея Цапка.

По данным издания, речь идет о решении, которое в октябре 2011 года вынес судья Кущевского райсуда Владимир Аносов. Тогда Данько отсудила у Надежды Цапок права на 5,7 тыс. га сельхозугодий "Артекс-Агро". Суд признал, что она при выкупе земли нарушила интересы Данько как пайщицы сельхозпредприятия, которая имела первоочередное право на выкуп сельхозугодий.

В 2014 году Данько взыскала с Цапок упущенную выгоду от использования земли на сумму около 200 млн рублей. Часть денег (92 млн рублей) были списаны со счета Цапок в Россельхозбанке в пользу предпринимателя Руслана Шнахова, в итоге они были похищены.

Расследование дела о хищении продолжается, правоохранители считают одним из его организаторов Светлану Мартынову.

Сейчас экс-судья отбывает семилетний срок в колонии за мошенничество со средствами собственников "Покровского", которым она обещала содействие в приобретении сельхозугодий, ранее подконтрольных семье Цапок.

Напомним, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской в Краснодарском крае с 1998 по 2010 год, в общей сложности ее участники убили 19 человек. Одно из самых жестоких убийств, которое совершила банда, произошло в ноябре 2010 года в станице Кущевская. Злоумышленники напали на дом местного фермера Аметова, где убили 12 человек.

Цапка Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года приговорил к пожизненному заключению. В 2014 году Цапок умер в СИЗО Краснодара. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

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Теги: судья, дело цапков, кущевка



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