Погорельцы СНТ "Солнышко" получили 15 миллионов рублей из-за сгоревших домов и участков

02 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Погорельцы СНТ "Солнышко" получили 15 миллионов рублей из-за сгоревших домов и участков

Погорельцам СНТ "Солнышко", имущество которых было уничтожено огнем, выплатили 15 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Всего выплаты получили 52 человека. Поручение о предоставлении материальной поддержки было отдано губернатором Тюменской области Александром Моором в связи с лесным пожаром 17 мая.

Размер выплат, согласно постановлению правительства региона, зависит от степени урона, нанесеного огнем. Тем, у кого сгорел дом, и при условии, что сгоревшее помещение было единственным их жильем, выплата рассчитывается по формуле - стоимость одного квадратного метра (50 648 рублей), умноженная на площадь утраченного жилого помещения. Тем погорельцам, у которых дом был не единственным, и в их собственности или в собственности членов их семей есть другие жилые помещения, размер выплаты составит 1 млн руб. В случае, если пострадали строения, граждане могут рассчитывать на выплаты в размере 200 тыс. руб. А граждане, у которых пострадали земельные участки, при отсутствии на них жилых помещений или строений получают выплаты в размере 50 тыс. руб.

Напомним, 25 дачных домов СНТ "Солнышко" пострадали от пожара 17 мая. Сразу после этого, в Тюмени объявлен сбор помощи для погорельцев.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) -- режим ЧС в лесах регионального характера.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: СНТ Солнышко, пожар, погорельцы, выплаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 02.06.2021 10:33 Мск В Тюменской области из-за лесных пожаров возбуждено 17 уголовных дел

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети