Погорельцы СНТ "Солнышко" получили 15 миллионов рублей из-за сгоревших домов и участков

Погорельцам СНТ "Солнышко", имущество которых было уничтожено огнем, выплатили 15 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Всего выплаты получили 52 человека. Поручение о предоставлении материальной поддержки было отдано губернатором Тюменской области Александром Моором в связи с лесным пожаром 17 мая.

Размер выплат, согласно постановлению правительства региона, зависит от степени урона, нанесеного огнем. Тем, у кого сгорел дом, и при условии, что сгоревшее помещение было единственным их жильем, выплата рассчитывается по формуле - стоимость одного квадратного метра (50 648 рублей), умноженная на площадь утраченного жилого помещения. Тем погорельцам, у которых дом был не единственным, и в их собственности или в собственности членов их семей есть другие жилые помещения, размер выплаты составит 1 млн руб. В случае, если пострадали строения, граждане могут рассчитывать на выплаты в размере 200 тыс. руб. А граждане, у которых пострадали земельные участки, при отсутствии на них жилых помещений или строений получают выплаты в размере 50 тыс. руб.

Напомним, 25 дачных домов СНТ "Солнышко" пострадали от пожара 17 мая. Сразу после этого, в Тюмени объявлен сбор помощи для погорельцев.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) -- режим ЧС в лесах регионального характера.