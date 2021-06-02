02 Июня 2021
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Общество В России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. (2019) | Фото: council.gov.ru

В России создадут базу данных талантливых детей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в Кремле, что в России должна заработать межведомственная система сопровождения талантливых детей на всех этапах обучения. Об этом она сказала на заседании Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
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По ее данным, 75% родителей оплачивают дополнительное образование своих детей, а действующие с 2016 года госсертификаты на бесплатные занятия в кружках и секциях работают очень слабо: не везде они есть, а если есть, то покрывают лишь небольшую долю расходов, или же устанавливают разные ограничения.

Матвиенко предложила Челябинской области стать пилотным регионом по отработке системы учета детей, занимающихся в кружках и секциях. И поддержала предложение президента Курчатовского института Михаила Ковальчука создать на базе института электронную базу данных талантливых детей и подростков, которая будет доступна для министерств и ведомств РФ. Возможно, что часть списка или даже весь список будет секретным, чтобы эта информацию не получили за границей и не начали переманивать талантливую молодежь к себе. Правда, еще вопрос, удастся ли защитить эту базу данных от утечек.

Что касается самой идеи, то она вызывает вопрос следующего рода: не махнут ли рукой на всех остальных детей, сосредоточив все внимание только на талантливых? Это опасение высказывает "Родительское всероссийское сопротивление". Организация опасается, что на государственном уровне готовится разделении детей на специально отобранных и все остальных, которых "ждет не развитие, а цифровая деградация".

Ранее Министерство просвещения издало приказ о создании единого госреестра о "лицах, проявивших выдающиеся способности".

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Теги: дети, Валентина Матвиенко



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