В Югре глава наказан за вылов краснокнижной рыбы

Глава югорского посёлка Кедровый Иван Воронов наказан за вылов рыбы ценных пород, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным следствия, в мае 2020 г., плывя на лодке по протоке Восход реки Обь, Воронов с помощью сети поймал 23 стерляди и три сибирских осетра. Эти рыбы занесены в Красную книгу РФ. Сумма ущерба – 225 тыс. руб.

Решение суда – 480 часов обязательных работ. Моторная лодка и подвесной лодочный мотор конфискованы в доход государства. Удовлетворён иск транспортного прокурора о возмещении ущерба. Приговор не вступил в силу.