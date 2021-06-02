02 Июня 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Югре глава наказан за вылов краснокнижной рыбы

Глава югорского посёлка Кедровый Иван Воронов наказан за вылов рыбы ценных пород, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным следствия, в мае 2020 г., плывя на лодке по протоке Восход реки Обь, Воронов с помощью сети поймал 23 стерляди и три сибирских осетра. Эти рыбы занесены в Красную книгу РФ. Сумма ущерба – 225 тыс. руб.

Решение суда – 480 часов обязательных работ. Моторная лодка и подвесной лодочный мотор конфискованы в доход государства. Удовлетворён иск транспортного прокурора о возмещении ущерба. Приговор не вступил в силу.

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Теги: Кедровый, Красная книга РФ, осётр, стерлядь, Иван Воронов



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