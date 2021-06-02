На Среднем Урале ехавший из Москвы водитель пытался долларами откупиться от ДПС

На Среднем Урале задержан водитель, предложивший инспекторам ДПС взятку в долларах. Те отказались.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, утром на 185 км трассы "Пермь - Екатеринбург" сотрудники дорожно-патрульной службы остановили "Шевроле", водитель которого выехал на встречную полосу. В автомобиле ехала семья из пяти человек, трое из которых - дети. При этом 5-летняя девочка и 6-летний мальчик перевозились без детских удерживающих устройств. Мать пояснила, что они едут издалека и дети не хотят быть пристегнутыми.

Выяснилось, что водитель вместе с семьей возвращался в Екатеринбург из Москвы. Мужчина попытался уговорить полицейских отпустить его без составления протоколов и предложил за это 50 долларов США. Он даже достал из кармана деньги и положил их на полку под передней панелью служебного автомобиля.

Автоинспекторы немедленно сообщили об этом в дежурную часть отдела полиции и зафиксировали на видеорегистратор и диктофон действия водителя. А прибывшая следственно-оперативная группа установила факт дачи взятки.

В итоге за нарушения ПДД на мужчину все же были составлены административные материалы. В ближайшее время будет решен вопрос и возбуждении уголовного дела за взятку сотруднику при исполнении.