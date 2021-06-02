02 Июня 2021
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Мост, Енисей, (2016) | Фото: krudor.ru

Режим угрозы ЧС ввели в Красноярске из-за паводков

Власти Красноярска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с возможными подтоплениями, вызванными сбросом воды на Красноярской ГЭС.

Все органы управления переведены в повышенный режим функционирования.

Красноярская ГЭС увеличит сбросы воды до 6 тыс. кубометров в секунду, что может серьезно осложнить паводковую обстановку в городе и его окрестностях.

Как сообщал Regnum, Енисею в Красноярске осталось менее 30 см до критического уровня. По местам возможного подтопления проводятся рейды.

В июне прошлого года из-за большого количества осадков частично затопило поселки Колбинский в Манском и Мина в Партизанском районах края.

На 65-м километре дороги Партизанское - Мина из-за сильных дождей частично разрушился автомобильный мост. Кроме того, на 50-м километре этой же дороги подмыло второй мост.

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Теги: красноярск, паводки, режим угрозы чс



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