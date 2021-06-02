02 Июня 2021
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Политика В России
иностранный агент, иноагент (2017) | Фото: www.rosbalt.ru

Депутат-"единоросс" предложил запретить иноагентам проводить соцопросы перед выборами

Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров предложил запретить НКО-иноагентам и СМИ-иноагентам проводить соцопросы в периоды избирательных кампаний. Идею свою он изложил в письме на имя Генпрокурора России Игоря Краснова, передает RT.

По мнению Федорова, иноагенты по действующему законодательству могут продолжать осуществлять политическую деятельность, в том числе проводить соцопросы в периоды избирательных кампаний на территории России. Парламентарий считает, что это позволит иноагентам "манипулировать полученными данными с целью создания в обществе ложного представления о поддержке того или иного кандидата, той или иной политической партии".

"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность ограничения права НКО и СМИ, признанных выполняющими функцию иностранного агента, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний, связанные с уровнем поддержки участников выборов", - пишет Федоров.

Он привел в пример ситуацию с выборами президента в Белоруссии в прошлом году: "В период избирательной кампании СМИ и НКО, получающие финансирование из иностранных источников, пытались дестабилизировать политическую ситуацию в стране, искусственно занижали рейтинг действующего главы государства, что показали фактические результаты выборов".

Стоит отметить, что подобные инициативы депутаты на протяжении последних нескольких месяцев вносили в Госдуму и успешно их принимали в самые короткие сроки. Теоретически и Федоров мог бы успеть внести свое предложение на рассмотрение коллег – до окончания сессии еще две рабочие недели, как показывает практика – вполне "рабочее" время для проведения подобных инициатив. Генпрокурор же едва ли запретит проведение иноагентами соцопросов.

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Теги: евгений федоров, единая россия, запрет, генпрокурор, иноагент



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