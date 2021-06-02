02 Июня 2021
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екатеринбург-сити проект (2007) | Фото: Накануне.ru

Орлов разрешил УГМК застроить центр Екатеринбурга небоскребами

Уральская горно-металлургическая компания сможет завершить проект строительства "Екатеринбург-Сити" в границах ул. Челюскинцев – Бориса Ельцина – Боевых дружин – Октябрьской революции. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, тем самым разрешив застройщику реализовать проект по возведению в центре уральской столице пяти небоскребов.

Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на руководителя девелоперских проектов "УГМК-Застройщик" Евгения Мордовина, общая сумма на реализацию проекта составит 50 млрд руб. За 10 лет планируется построить два небоскреба высотой 180 м., один — 170 м. и два — по 130 м. По ул. Челюскинцев расположат три офисных здания высотой 16-25 этажей. Первые пять этажей небоскребов будут отданы под магазины, фитнес-клубы и рестораны, остальные займут офисы и жилые помещения. Таким образом, половина из 350 тыс. квадратов недвижимости будет отдана под проживание, - остальная под коммерческое использование. Помимо этого, на 50% участка (4 га) в проекте предусмотрены зеленые прогулочные зоны.

"Мы хотим сделать "Сити" на трех уровнях. Первый уровень — подземный, "разгрузочные зоны", паркинг единый для всей застройки. Второй — это прогулочная зона с ресторанами и стрит-ритейлом, только третий — это небоскребы. Все пространство будет без машин — это пешеходная или велосипедная часть",— рассказал Мордовин.

Напомним, что изначальный проект застройки "Медная гора" не предусматривал сохранение объектов культурного наследия. На данный момент застройщик гарантирует увеличить количество зеленых зон и учесть наличие охранных зон. Соглашение на реализацию проекта с правительством региона действует до 2033 г.

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Теги: Екатеринбург-Сити, УГМК, застройщик, Орлов



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