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Общество Свердловская область
Парк &quot;Зеленая роща&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

"Осенью проверим". Орлов потребовал устранить недостатки по благоустройству Зеленой рощи

Сегодня, 2 июня, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов побывал с проверкой в парке Зеленая роща. Он поручил подрядной организации, занимавшейся реконструкцией парка, ускорить устранение замечаний.

Напомним, масштабная реконструкция завершилась в октябре 2020 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, специалисты убрали 314 стволов усохших и больных деревьев, высадили 1 тысячу 600 елей, сосен, яблонь, берез и 4 тысячи кустарников – в основном кизильника, боярышника и пузыреплодника. По заданию городских властей подрядчик установил несколько сотен современных светильников и малых архитектурных форм, обновил 11 тысяч квадратных метров тротуара, а для любителей бега проложил 1,5 тысячи квадратных метров резинового покрытия.

Однако последующий осмотр Зеленой рощи выявил многочисленные замечания к качеству проведенных работ. В частности, весной из-за резкого потепления там затопило дорожки и спортивные снаряды.

Парк "Зеленая роща"(2020)|Фото: Накануне.RU

Как напомнил Алексей Орлов, на благоустройство парка было потрачено 132 миллиона рублей.

"Подобные комплексные работы – один из первых опытов такой масштабной реконструкции, и мы должны сделать выводы на основе всех допущенных недочетов. Подрядчик должен выполнить свои гарантийные обязательства, работы необходимо ускорить. Осенью мы проконтролируем состояние деревьев и газонов", - пообещал глава Екатеринбурга.

Напомним, ранее мэр уральской столицы заявлял, что городские парки находятся в центре его внимания.

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Теги: Орлов, Зеленая роща, парк, благоустройство, Екатеринбург



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