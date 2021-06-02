02 Июня 2021
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Происшествия
Виктор Ишаев (2019) | Фото:bushmin.council.gov.ru

Защита Ишаева отказалась обжаловать приговор

Обвинительный приговор в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и экс-вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева вступил в силу.

Адвокаты отозвали апелляцию из Мосгорсуда, в которой просили его оправдать, передает ТАСС. Приговор вступил в силу.

Адвокаты второго фигуранта уголовного дела — экс-директора представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадия Кондратова заявляли, что не будут обжаловать обвинительный приговор.

Кондратов признал свою вину, Ишаев – не признал, напоминает Regnum.

Ранее они были признаны виновными в совершении растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере.

В феврале суд приговорил Ишаева к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей с испытательным сроком в пять лет. Кондратов получил три года условного срока.

Как считает следствие, экс-чиновник, работая вице-президентом "Роснефти" сдал представительству этой компании в Хабаровске по завышенной стоимости 250 кв. м офисной площади, принадлежащей его собственной компании. Ущерб оценивается в более чем 7,5 млн рублей.

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Теги: виктор ишаев, роснефть, растрата



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