В федеральном штабе по коронавирусу нет ни одного вирусолога - председатель Санкт-Петербургской ассоциации врачей
В системе здравоохранения России царит неразбериха, и это приводит к пагубным последствиям. Об этом рассказал на "Православном радио Санкт-Петербурга" председатель Санкт-Петербургской ассоциации медицинских работников профессор Александр Редько.
"Пять лет назад у нас было 8 тысяч инфекционистов, сейчас 4 тысячи. Вирусологов было 6 тысяч, сегодня 700. Меня эти цифры пугают. Кто-то очень сильно подготовился. В половине регионов страны убрали главных инфекционистов. В результате сегодня кардиолог возглавляет городской штаб, экономист возглавляет федеральный штаб. И в федеральном штабе нет ни одного вирусолога. Там единственный медицинский работник - министр здравоохранения, и тот гинеколог. Как мы можем профессионально решать вопросы, если профессионалов нет, одни администраторы?" - рассказал врач.
Он сообщил, что в северной столице указом главного санитарного врача перепрофилированы 23 стационара, а в конце постановления приписка: все остальные стационары считать инфекционными.
"Я читаю и глазам своим не верю. Как может стационар общего профиля быть инфекционным? Там раздельная вентиляция стала? Раздельная маршрутизация? Нет, все вместе, лежат в одном коридоре. Там гуляют ребята в скафандрах. Так они в четыре раза чаще заболевают, чем без скафандров. Потому что нарушается термодинамика организма. Восемь часов они находятся в состоянии кислородного голодания. Иммунитет рушится, и на этом фоне цепляется любая инфекция", - подчеркнул он.
Редько считает что нарушение элементарных правил происходит потому, что врачам просто не до лечения людей - они завалены инструкциями.
"В Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11, которую Россия собралась внедрять) 55 тысяч заболеваний. На большинство из них есть стандарты, и мы должны их все прочитать. И попробуй что-то нарушить - тебе на оплатят лечение того или иного больного. Врачи сегодня занимаются не лечением, а пытаются соответствовать тем стандартам, которые от них требует страховая компания. Минздрав опубликовал уже десять методических пособий по лечению ковида, которые противоречат друг другу. Вот чем отличаются наши врачи от американских? Они работают в той зоне, которая не подтверждена никакими инструментальными методами. Это было наше горе, что не хватало оборудования. Но оборудование к нам пришло, а мыслительная функция уходит. Если здесь нет доказанного прибором показателя, я сюда не полезу - меня могут засудить", - подытожил врач.
В результате всего этого "простая вирусная инфекция" привела к огромным проблемам в стране и большому росту смертности. По официальным данным, в 2020 году случилось более 320 тысяч дополнительных смертей. Это наибольший в процентах рост смертности среди всех стран Европы.