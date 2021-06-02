В федеральном штабе по коронавирусу нет ни одного вирусолога - председатель Санкт-Петербургской ассоциации врачей

В системе здравоохранения России царит неразбериха, и это приводит к пагубным последствиям. Об этом рассказал на "Православном радио Санкт-Петербурга" председатель Санкт-Петербургской ассоциации медицинских работников профессор Александр Редько.

"Пять лет назад у нас было 8 тысяч инфекционистов, сейчас 4 тысячи. Вирусологов было 6 тысяч, сегодня 700. Меня эти цифры пугают. Кто-то очень сильно подготовился. В половине регионов страны убрали главных инфекционистов. В результате сегодня кардиолог возглавляет городской штаб, экономист возглавляет федеральный штаб. И в федеральном штабе нет ни одного вирусолога. Там единственный медицинский работник - министр здравоохранения, и тот гинеколог. Как мы можем профессионально решать вопросы, если профессионалов нет, одни администраторы?" - рассказал врач.

Он сообщил, что в северной столице указом главного санитарного врача перепрофилированы 23 стационара, а в конце постановления приписка: все остальные стационары считать инфекционными.

"Я читаю и глазам своим не верю. Как может стационар общего профиля быть инфекционным? Там раздельная вентиляция стала? Раздельная маршрутизация? Нет, все вместе, лежат в одном коридоре. Там гуляют ребята в скафандрах. Так они в четыре раза чаще заболевают, чем без скафандров. Потому что нарушается термодинамика организма. Восемь часов они находятся в состоянии кислородного голодания. Иммунитет рушится, и на этом фоне цепляется любая инфекция", - подчеркнул он.

Редько считает что нарушение элементарных правил происходит потому, что врачам просто не до лечения людей - они завалены инструкциями.

"В Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11, которую Россия собралась внедрять) 55 тысяч заболеваний. На большинство из них есть стандарты, и мы должны их все прочитать. И попробуй что-то нарушить - тебе на оплатят лечение того или иного больного. Врачи сегодня занимаются не лечением, а пытаются соответствовать тем стандартам, которые от них требует страховая компания . Минздрав опубликовал уже десять методических пособий по лечению ковида, которые противоречат друг другу. Вот чем отличаются наши врачи от американских? Они работают в той зоне, которая не подтверждена никакими инструментальными методами. Это было наше горе, что не хватало оборудования. Но оборудование к нам пришло, а мыслительная функция уходит. Если здесь нет доказанного прибором показателя, я сюда не полезу - меня могут засудить", - подытожил врач.

В результате всего этого "простая вирусная инфекция" привела к огромным проблемам в стране и большому росту смертности. По официальным данным, в 2020 году случилось более 320 тысяч дополнительных смертей. Это наибольший в процентах рост смертности среди всех стран Европы.