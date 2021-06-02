Протасевич заявил, что его подставили

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры допроса основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Приводится короткое видео, на котором Протасевич заявляет: "Уверен, что меня просто подставили".

Полное расследование, в котором будут показаны кадры допроса журналиста, выйдет в эфир 2 июня.

Ранее сам Протасевич, который был задержан белорусскими властями при экстренной посадке самолета Ryanair в Минске, сообщил, что находится в СИЗО и сотрудничает со следствием. Он отметил, что правоохранительные органы обращаются с ним корректно, и заявил, что дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.

Глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что Протасевич дает показания о "спонсорах и заказчиках".