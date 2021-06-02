"Гортранс" взял на себя функции Пермского УФАС и получил предупреждение от антимонопольщиков

Пермское УФАС России выдало предупреждение "Городскому управлению транспортом" ("Гортранс") за необоснованные отказы предпринимателям в размещении рекламы в общественном транспорте. Сообщил Накануне.RU начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России Марк Раев во время брифинга.

К антимонопольщикам поступило обращение от бизнес-омбудсмена Прикамья. Уполномоченный по защите прав предпринимателей попросил проверить действия администрации Перми на соответствие антимонопольному законодательству при размещении рекламы на медиа-панелях в салонах общественного транспорта. Коммерческая реклама в салонах автобусов, обслуживающих муниципальные маршруты, размещается только по согласованию с "Гортрансом". При этом само согласование никак не регламентировалось - процедура могла занимать как сутки, так и месяц.

Согласно муниципальным контрактам на пассажирские перевозки, заключенным между "Гортранс" и предпринимателями, перевозчики вправе размещать рекламу внутри транспортного средства так, чтобы она соответствовала законодательству РФ и не мешала проходу пассажиров. При этом решение вопроса о том, реклама какого содержания будет размещена на медиа-панелях в автобусах, заказчик оставляет за собой.

"С 1 июня 2020 года по 1 апреля 2021 года чиновники отказали в размещении 21 рекламного материала (реклама микрофинансовых организаций, общественных объединений, бань, саун). При этом сами ответы, отправленные предпринимателям, не содержали конкретных причин отказа в согласовании рекламы. Исследованные УФАС материалы показали, что такие отказы связаны с несогласием учреждения с содержанием самой рекламы. Из этого УФАС пришел к выводу, что учреждение ["Гортранс" - примеч.] производит оценку содержания рекламных информационных материалов на предмет соответствия закону о рекламе. То есть фактически учреждение вмешивается в хозяйственную деятельность предприятия. Законодательство не наделяет муниципальные власти такими функциями. Надзор за соблюдением законодательства о рекламе осуществляет антимонопольный орган, который предупреждает, выявляет и пресекает нарушения в сфере рекламы - УФАС", - пояснил Марк Раев.

Антимонопольщики выявили в действиях пермских властей признаки нарушения ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции и выдали "Гортранс" предупреждение о необходимости в срок до 23 июня 2021 года прекратить оценивать содержание рекламных и информационных материалов, размещаемых на медиа-панелях в салонах общественного транспорта, на предмет соответствия Закону о рекламе, поскольку эти действия не входят в его полномочия и препятствуют деятельности хозяйствующих субъектов.