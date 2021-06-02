Почти 30 детсадов в Братске эвакуировали из-за сообщения о минировании

В 29 детских садов Братска (Иркутская область) поступили сообщения об угрозе взрыва, все дети эвакуированы.

Во все остальные детские сады ограничен вход, а также ограничено посещение людьми оздоровительных лагерей, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что письма поступили в детские сады по электронной почте.

В мае в Тюменской области три дня подряд на электронную почту образовательных учреждений города Ишим поступали анонимные сообщения о заложенных в школах взрывных устройствах.