Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче.

Матч в польском Вроцлаве завершился со счётом 1:1. Голы забили Якуб Шверчок (4-я минута) и Вячеслав Караваев (21).

Подопечные Станислава Черчесова продолжают подготовку к чемпионату Европы-2020. Напомним, что на групповом этапе турнира российская команда встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). Ещё один товарищеский матч в рамках подготовки сборная России проведёт 5 июня в Москве с Болгарией.