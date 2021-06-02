02 Июня 2021
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Сборная России по футболу после победы над командой Сан-Марино (5:0) (2019) | Фото: twitter.com/TeamRussia

Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче.

Матч в польском Вроцлаве завершился со счётом 1:1. Голы забили Якуб Шверчок (4-я минута) и Вячеслав Караваев (21).

Подопечные Станислава Черчесова продолжают подготовку к чемпионату Европы-2020. Напомним, что на групповом этапе турнира российская команда встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). Ещё один товарищеский матч в рамках подготовки сборная России проведёт 5 июня в Москве с Болгарией.

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Теги: футбол, сборная России, сборная Польши, ЕВРО-2020, подготовка



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