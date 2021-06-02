"Бешеное достижение": Дегтярев добился, чтобы Хабаровск еще несколько лет оставался на 5-тысячных купюрах

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что Хабаровск пока останется на 5-тысячных купюрах. Об этом он договорился с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной во время личной встречи.

"Удалось договориться, что минимум 10 – 15 лет банкноты с изображением видов нашего любимого города сохранятся в обращении. Их будут выпускать наравне с новыми купюрами в 5 тысяч с видами Екатеринбурга", - написал Дегтярев в Instagrtam.

О планах ЦБ сменить дизайн купюр стало известно в марте этого года. На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся соответственно изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Дегтярев тогда назвал планы по "модернизации купюр" "большой ошибкой".

В комментариях, правда, многие пользователи иронизируют: "Достижение бешеное... Это очень важно при 95% расчёта по безналу". Еще одни пользователь пишет: "Мне если честно абсолютно всë равно какой город на купюре, главное, чтобы коммуналка ползарплаты, а то и всю пенсию у стариков не жрала. Вот это более важно. Пусть там хоть инопланетяне изображены, главное чтобы доллар был 63 копейки за рубль! Вот тогда и будет ценна эта бумажка".