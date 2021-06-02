02 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожар на складе в Екатеринбурге. Кольцовский тракт, 13/1. (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге возле склада Логопарк произошел крупный пожар

Сегодня ранним утром в 6.06 на диспетчерский пульт ГУ МЧС по Свердловской области поступило сообщение о пожаре на Кольцовском тракте, 13/1.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, горели строительные леса строящегося двухэтажного здания, расположенного возле склада Логопарка. Из последнего было эвакуировано 100 человек. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

Пожар на складе в Екатеринбурге. Кольцовский тракт, 13/1.(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В 6.29 открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. В тушении были задействованы шесть единиц пожарной техники и 38 человек личного состава.

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Теги: пожар, МЧС, Логопарк, склад, Екатеринбург



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