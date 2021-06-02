В центре Челябинска срубили историческую даурскую лиственницу и ели

В Челябинске срубили историческую даурскую лиственницу. Дерево было посажено в 1905 году. В мэрии города сообщили, что снос был осуществлен, поскольку дерево погибло.

1 июня на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной срубили три аварийных дерева – лиственницу даурскую и две сибирские ели.

"Гибель деревьев была зафиксирована еще в начале весны. Специалисты в течение нескольких месяцев наблюдали за ними и пытались выходить, но в итоге гибель подтверждена и принято решение о сносе", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В мэрии рассказали, что будет произведена компенсационная высадка. В настоящий момент специалисты подбирают максимально крупномерные саженцы.

На инцидент отреагировал губернатор региона Алексей Текслер. Он поручил провести расследование по данному факту с привлечением экспертов.