02 Июня 2021
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Субботник в Дендропарке, Алексей Орлов (2021) | Фото: Накануне.RU

Экосовет в мэрии Екатеринбурга будет реорганизован

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о реорганизации Экологического совета.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, работа продолжится в обновленном формате - Совета по стратегическому развитию муниципального образования "город Екатеринбург". Он будет отвечать за весь спектр развития столицы Урала, включая вопросы экологии и энергетики.

Предполагается, что это позволит увеличить эффективность консультативного процесса, повысить качество работы за счет синергии усилий специалистов из различных отраслей, а также принимать согласованные решения по обеспечению достижения стратегических целей.

Как пояснила заместитель начальника департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Виктория Телегина, Совет получит еще одну возможность непосредственного участия в разработке стратегического плана в рамках системы профессионального и общественного обсуждения. Это позволит влиять на выбор приоритетов и направлений развития и реализовать потенциал гражданского общества.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в Екатеринбурге утвердили программу по сохранению зеленого фонда города на ближайшие пять лет.

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Теги: Экологический совет, мэрия, Екатеринбург, Орлов



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