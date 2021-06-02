02 Июня 2021
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Политика В России
Единая Россия, праймериз (2021) | Фото: er.ru

Руководство Госдумы сохранило свои позиции по итогам праймериз "ЕР"

Победить или как минимум занять высокие места на праймериз "Единой России" смогли все представители нынешнего руководства Госдумы, участвующие в них.

Некоторых относят к соратникам спикера Вячеслава Володина. Хорошие результаты показали и сотрудники исполкома "ЕР", работающие в команде секретаря генсовета Андрея Турчака.

В праймериз участвовали около 67% нынешних депутатов "Единой России" в Госдуме.

По словам экспертов, праймериз не изменили расстановки сил внутри фракции "Единая Россия", что не означает, что руководства Госдумы в новом созыве не коснется обновление.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский разговоры о руководящем составе будущей Думы эксперт считает преждевременными. Как сообщил глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, у праймериз не было цели резко изменить соотношение сил внутри фракции "ЕР" и это способствовало спокойному проведению предварительного голосования, пишет "Коммерсант".

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Теги: Госдума, праймериз, Единая Россия



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