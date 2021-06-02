02 Июня 2021
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Политика За рубежом
карта кения эфиопия сомали судан (2008) | Фото: radiomayak.ru

Судан пересматривает соглашение по российской базе

Соглашение между Россией и Суданом о создании пункта российского ВМФ в Судане пересматривается суданской стороной.

Об этом заявил начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн. По его словам, Судан при пересмотре договора намерен добиться для себя выгоды. Соглашение может быть продолжено, "если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны", подчеркнул начальник Генштаба. Он напомнил, что законодательный совет Судана не ратифицировал соглашение при прежнем правительстве страны, сообщает РИА "Новости".

Военный эксперт и автор Telegram-канала «Крылья войны» считает, что России не нужно останавливаться на строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане. По его словам, чем быстрее Министерство обороны РФ разместит в Судане военно-воздушную базу, тем лучше. В таком случае Россия сможет быстро отреагировать на любой конфликт в регионе или вовсе не допустить такового.

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Теги: Судан, военные базы, военные



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