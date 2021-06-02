Белый дом объяснил встречу Байдена с Путиным

Необходимость проведения встречи главы США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным обусловлена желанием властей разобраться в намерениях Москвы.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сказано на сайте администрации президента.

"…Прямой разговор с президентом Путиным — это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России",— сказала Жан-Пьер, отметив, что для американского лидера важно сесть с Путиным за стол переговоров, чтобы понять, "где мы находимся, понять, где он находится, попытаться справиться с разногласиями и определить области, в которых мы можем добиться прогресса".

Ранее стало известно, что у России и США не совпадают повестки дня в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об ожиданиях Москвы от российско-американского саммита, который пройдет 16 июня в Женеве.

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