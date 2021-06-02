Названа причина массовой гибели тюленей в Дагестане

Около 90% тюленей, найденных на берегу Каспийского моря в Дагестане, погибли от выбросов газов со дна моря.

Как заявил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, остальные животные стали жертвами браконьеров. По его словам, всего было найдено около 2 тыс. особей. Как показало обследование, большинство тюленей скончались от асфиксии в результате выбросов газа со дна моря.

Однако около 10% мертвых тюленей, найденных на берегу Каспия, погибли в результате действий браконьеров, сообщает ТАСС.

Ранее жители Магаданской области выступили против производства колбасы из тюленей.