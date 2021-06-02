Евросоюз призвал Москву освободить Пивоварова

Евросоюз призвал власти России к освобождению исполнительного директора объявившей о самороспуске общественной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова, следует из заявления на сайте ЕС.

Также ЕС рекомендовал Москве отказаться от законодательства о нежелательных организациях.

Напомним, против Пивоварова завели уголовное дело об участии в нежелательной в России организации.

Ранее стало известно, что Андрея Пивоварова задержали в петербургском аэропорту, его допросили его в качестве подозреваемого по уголовному делу об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной.

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